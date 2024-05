Kongen og dronningen kommer til Fyn - og en ø ved Sydfyn

Ærø og Assens får særligt fint besøg til sommer.

Kong Frederik og dronning Mary vil i år gennemføre et sensommertogt med besøg på Bornholm, Ærø og i Assens. Togtet afsluttes i Vejle. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Assens Kommune fejrer i den periode også Assens bys 500 års jubilæum som købstad.



- Det er en meget stor ære, at Kongeparret netop i år, hvor Assens by kan fejre sit 500 års jubilæum som købstad, lægger vejen forbi på parrets første sommertogt. Det bliver helt sikkert en festlig dag, hvor vores borgere og andre besøgende får mulighed for at være med på forskellig vis undervejs.



Sidste gang et sommertogt, med Kongeskibet Dannebrog gik til Assens, var i 2003, hvor H.M. Dronning Margrethe og Prins Henrik gæstede byen.

På Ærø tager man i mod kongeparret den 20. august mens Assens får besøg den 21. august.

- Vi glæder os utroligt meget til, at Kongeparret besøger Ærø Kommune. Det bliver en uforglemmelig dag, hvor vi forhåbentligt får vist nogle af Ærøs smukke steder og spændende initiativer frem. Jeg er sikker på, at mange ærøboer ser frem til at hylde og hilse på det nye kongepar, fortæller Peter Hansted, borgmester i Ærø Kommune.