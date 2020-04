Kongens Bentley: Jørgen fik reprimande af dronningen - havde ændret på hendes fars bil

Bilsamler Jørgen Strøjer fra Assens har en helt særlig bil stående i sin samling. Det er en Bentley S1 Drophead Coupé fra 1956, som i sin tid tilhørte kong Frederik den 9.

- Jeg har haft den store glæde af at eje denne bil i de her mange år. Vi har haft køretøjet i 30 år, fortæller Jørgen Strøjer.

Han har en samling - Strøjer Samlingen - på mere end 100 forskellige biler lige fra lynhurtige sportsvogne til veteranbiler og biler med en speciel historie.

Læs også Dronningens fødselsdag: Syng med på landsdækkende fællessang

Og netop en sådan helt særlig anekdote knytter sig til kong Frederiks Bentley.

I 1984 besøgte Dronning Margrethe Glamsbjerg i anledning af byens 100 års jubilæum. Efter ankomst med tog fik majestæten en køretur i Jørgen Strøjers Bentley.

Men dronningen var ikke tilfreds.

- Vi havde fået shinet den op med maling og nyt indtræk. Det var ikke den originale farve, heller ikke på indtrækket, så jeg fik en lille reprimande, siger Jørgen Strøjer.

Indtrækket havde fået en blå farve. Originalt havde det altid været gråt. Det var det nemlig i alle Frederik den niendes biler.

- Jeg vil gerne tilfredsstille majestæten, så den er, som da hendes far ejede den. Derfor fik vi den malet i Royal Oxford Blue, fortæller Jørgen Strøjer.

Mere ballade

Men ak. 19 år senere var der endnu engang ballade.

Dronning Margrethe får igen en tur i bilen. Denne gang ved Assens Turistforenings 100-års jubilæum.

- Så fik jeg igen chancen for at køre hende rundt i Assens by. Der havde majestæten ingen kommentarer til indtrækket eller til malingen. Nu var det fuldstændig korrekt. Til gengæld var det logoet på døren, som ikke var det rigtige, siger Jørgen Strøjer.

Læs også Dronningen med opsang til danskerne: - Det er tankeløst og hensynsløst

Han tager dog ikke kritikken ilde op.

- Hun er en meget dygtig og intelligent dronning. Hun vil gerne gøre tingene korrekt, det tror jeg hun er opvokset med. Så alt som ikke er korrekt, bør blive korrekt, siger bilsamleren fra Assens.