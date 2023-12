Blærerøven, Erik Blodøkse og Svigermor.

Det er nogle af de varer, som i dag er blevet sat til salg hos den selvudnævnte "Krudttosse" fra Tommerup. I dag startede fyrværkerisalget nemlig i de fynske butikker.

Og det kan være sidste år, hvor indkøbt fyrværkeri må fyres af i dagene op til nytårsaften. Et nyt forslag kan betyde, at det i fremtiden kun vil være lovligt at fyre krudt af den 31. december og 1. januar.

Og det forslag bliver hilst velkommen i butikken - hør i videoen hvorfor.