Kun 10 tilbage: - Hvis vi ikke får opbakning nu, er det slut

- Hvis vi ikke får opbakning nu, så er det slut.

Sevda Metin er ejer af Lillemølle ved Ørbæk Å i Nyborg Kommune.

Møllen er en af de sidste ti funktionsdygtige vandmøller i Danmark, men hun frygter, at den snart kan blive historie. Gennem tiden har danske kommuner ledt vandet uden om møllerne af hensyn til dyrene.

- Mister vi vandet, så kan vi ikke holde vores mølle kørende. Så falder den fra hinanden, og så kan fremtiden ikke komme og se, hvordan industrien startede, siger Sevda Metin.

Siden 900-tallet har det danske landskab været præget af vandmøller. I dag er der kun 10 tilbage, hvor selve mølleværket stadig er i funktion. Seks af de 10 møller ligger på Fyn.

Vil råbe politikerne op

Sammen med Dansk Mølleforening har mølleejere som Sevda Metin forsøgt at råbe politikerne op. Som det er nu, er møllerne fredet, men det er ikke nok, mener foreningen.

Også teknikken bag møllerne skal sikres som kulturarv, hvis møllerne skal bestå, mener de.

- Vi synes, det er et problem, at bygningsfredningsloven ikke dækker det, som vandmøllerne er. Man kalder det vandmøller og beskytter bygningerne, men det synes vi ikke er tilstrækkeligt, siger Susanne Jervelund, der er formand for Dansk Mølleforening.

På Christiansborg er der forståelse for ønsket, hvis man spørger folketingsmedlem Jan Johansen (S).

- Jeg synes, at vandmøller betyder meget og har gjort det længe. For erhvervet og industrien. Det har været med til at bygge industrien op, da vi ikke havde de store kraft-varmeværker, som vi har nu. Det synes jeg skal bevares, siger han.

I næste uge får Dansk Møllerforening foretræde for Folketingets kulturudvalg, hvor de vil argumentere for bevaring af teknikken bag de sidste 10 funktionsdygtige vandmøller.