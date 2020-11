Kyst- og Lystfiskercenter går et skridt videre med planerne

Assens Kommune tager nu næste skridt i udformningen om en endelig plan for det kommende nationale Kyst- og Lystfiskercenter.

Med et tilskud på 160.000 kroner fra Realdania sættes der gang i en markedsundersøgelse, som skal afdække, hvor mange danskere og turister der har interesse i at bruge og besøge centeret.

For at få det på plads inddrages eksterne eksperter ud i attraktioner.

Assens Kommune skyder selv 160.000 kroner ind i markedsundersøgelsen, som skal gennemføres i foråret 2021.

Når resultatet af forprojektet er klart, skal der efterfølgende skabes klarhed over, hvorvidt fonde ønsker at indgå i et samarbejde om centerets realisering, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Først derefter kan Assens Kommunes byråd beslutte, hvor stort centeret skal være.

Placering på plads

I slutningen af maj traf byrådet beslutning om, at kyst- og lystfiskercenteret skal placeres i den gamle DLG-silo på havnen.

Et forsigtigt bud er, at centeret er klar til at slå dørene op i 2023.

