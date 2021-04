Langfredag i pandemiens skygge: - Jeg tror, frygten sidder i kroppen

Med gudstjeneste og flaget på halv blev Jesus død og korsfæstelse langfredag markeret i Glamsbjerg Kirke.

Men det var ikke kun gudstjenesten, døden fyldte. Efter mere end et år med en verdensomspændende coronapandemi har døden - og forsøget på at undgå coronarelaterede dødsfald - sat sit præg på alles hverdag.

Læs også Coronaudbrud i børnehave skyldes alligevel ikke bekymrende variant

I kirken må en gudstjeneste højst vare 30 minutter, antallet af deltagere er begrænset til én person per 7,5 kvadratmeter og fællessang er forbudt.

- Der er ansigter, som ikke er her i dag heller og ikke har været her i hele denne her coronaperiode, fordi jeg tror, frygten og angsten sidder i kroppen på os, siger sognepræst i Glamsbjerg, Anja Damkjær True.

Man tænker lidt mere over det nu med corona, når man hører, hvor mange folk, der dør, og hvis ens bedsteforældre måske selv kunne blive syge Caroline Juelsgaard, konfirmand

En dag som langfredag handler står til gengæld altid i dødens skær, forklarer Anja Damkjær True.

- Døden fylder meget i dag, og det kan man se på kirkens indre look langfredag. Flaget på halv derude - hvornår gør vi ellers det? Netop når der er dødsfald.

Konfirmander reflekterer over døden

Langfredag var flere konfirmander i kirke, hvor de reflekterede over livet og døden i lyset af det seneste år med coronavirus.

- Man tænker lidt mere over det nu med corona, når man hører, hvor mange folk, der dør, og hvis ens bedsteforældre måske selv kunne blive syge, siger 13-årige Caroline Juelsgaard, der skal konfirmeres i år.

Læs også Hvordan og hvornår: Her skal du bruge coronapasset

Coronapandemien fylder også meget i tankerne hos en anden kommende konfirmand, nemlig 13-årige Carla Johnsen.

- Jeg synes, at det er mega sørgeligt, det er ikke særligt fedt, at der er noget, der skal dræbe folk, siger hun.

I kirken bliver hendes tanker om det aktuelle sat i et større perspektiv:

- Så begynder jeg at få nogle tanker, og skal jeg også tænke sådan, og hvad sker der egentlig efter døden?