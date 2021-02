Laveste i Danmark: Succesfuldt samarbejde holder ledigheden i bund

- Når vi er så virksomhedsrettede hos os, som vi er, så er det fordi, det er i virksomhederne, det sker. Det er her, man får kompetencerne.

Sådan lyder det fra afdelingsleder i job- og virksomhedsservice i Assens Kommune, Anders Barkholdt. For når ledigheden banker på døren, så er det afgørende for et succesfuldt forløb, at kommunens samarbejde med de lokale virksomheder fungerer.

Og det gør det i Assens Kommune.

Her arbejder en uddannelsesenhed med at sikre konkret og målrettet opkvalificering og uddannelse af de ledige. Det sker blandt andet gennem virksomhedspraktikker, hvor de ledige kan få lov at afprøve potentielle erhverv.

Vi prøver hele tiden at opsøge de rigtige virksomheder, hvor de ledige kan komme ud og bruge deres kompetencer Anders Barkholdt, Afdelingsleder i job- og virksomhedsservice i Assens Kommune

Et tiltag der ubestridt hænger sammen med kommunens samarbejde med de lokale virksomheder. Og det er noget, de i Assens Kommune fokuserer meget på.

- Det gode samarbejde med virksomhederne betyder, at der er mange døre åbne for de ledige. Herunder åbne døre til praktikforløb, der i bedste udfald fører til ordinære ansættelser, fortæller Anders Barkholdt.

Tilknytter gerne virksomhedspraktikanter

En af dem, der har gode erfaringer med virksomhedspraktikanter, er Brian Bekker Larsen. Han er Production Team Manager hos Borring Plast i Tommerup, der er blandt de virksomheder, som arbejder tæt sammen med kommunen.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe folk med at komme i arbejde. Og ofte får vi også rigtig dygtige medarbejdere ud af det, fortæller Brian Bekker Larsen.

I øjeblikket har virksomheden to lærlinge tilknyttet, der begge startede deres tid hos Borring Plast i virksomhedspraktik. Og selvom et virksomhedspraktikforløb ikke altid ender ud i fastansættelse, så er Brian Bekker Larsen håbefuld, når der tilknyttes nye virksomhedspraktikanter.

- Vi håber altid på, at dem vi ender med at ansætte, vil være her i mange år. Og jeg har også i hvert fald fem fastansatte lige nu, der startede deres tid her med at være i virksomhedspraktik, siger Brian Bekker Larsen

Laveste stigning i ledighed under corona

I Assens Kommune er ledigheden under coronakrisen kun steget med 13,1 procent. Det er i følge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den laveste stigning i ledigheden i hele landet.

Blandt årsagerne er de mange vellykkede virksomhedssamarbejder, men også Assens Kommune er mærket af coronakrisen.

- Vi er naturligvis glade for, at tallene ser sådan ud. Men det er svært at komme med et svar på, hvorfor stigningen under coronakrisen er særligt lav her i kommunen. Virksomhederne vil stadig gerne samarbejde, men det er sværere i en tid som nu. Også for os, slår Anders Barkholdt fast.

Og hos Borring Plast kan de også mærke udfordringerne. Her sætter coronakrisen en midlertidig stopper for nye virksomhedspraktikanter - men dog ikke for samarbejdet med kommunen. Derfor må der tyes til alternative metoder, når virksomheden er på udkig efter nye medarbejdere.

- Der er lukket for nye virksomhedspraktikanter, og kommunen kan ikke besøge os i øjeblikket. Men meget kan man klare over telefonen. Vi har blandt andet lige ansat en ny medarbejder, der kommer fra jobcenteret - denne gang dog uden et indledende praktikforløb, fortæller Brian Bekker Larsen.

Godt samarbejde er vejen frem

For både Assens Kommune og virksomheden, Borring Plast, er samarbejdet gavnligt. Og det gennemgående omdrejningspunkt er altid de ledige og deres evner og ønsker for fremtidig beskæftigelse.

- Vi kigger på hvor der er behov for arbejdskraft, og så parrer vi med ressourcer og de ledige, vi har. Vi er gode til at henvende os til de virksomheder, hvor det giver mening for de ledige, fortæller Anders Barkholdt.

For når kommunen skal hjælpe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet, er det gennem virksomhederne, at det sker.

