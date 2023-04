Levende fugleskræmsler skal passe på en million babyørreder

De næste uger bliver der sat omkring en million babyørreder ud i danske vandløb. Men udsætning af de små fisk er ikke kun til glæde for lystfiskere og turismen. Rovfugle æder store dele af bestanden. Det skal et nyt initiativ nu sætte en stopper for.