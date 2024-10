En eller flere endnu ukendte personer listede i weekenden ind gennem et åbentstående vindue i en villa i Aarup.

Herfra slap man afsted med en veteranbil fra 1931, som stod i en garage på adressen, oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn. Politiet ønsker ikke at fortælle, hvilket bilmærke der er tale om.

I stedet vil de gerne fortælle, at de er ved at efterforske sagen, men at der endnu ikke er nogle mistænkte i sagen.