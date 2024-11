Lokalbetjent anerkender kritik efter vold mod pub-ejer

- Der kunne godt være noget, der tyder på, at vi måske kunne have gjort det en lille smule bedre og været en lille smule mere skarpe på dagen. Det vil jeg ikke afvise.

Sådan lyder refleksionen fra Bjarne Puggaard, der politikommissær ved lokalpolitiet i Assens.

De seneste dage har den lokale ejer af O'Neill's Irish Pub, Dean Coles kritiseret politiet for ikke at tage ordentlig hånd om en voldsepisode i forbindelse med J-dag fredag nat.

Dean Coles blev slået ned, brækkede næsen og fik en fraktur ved øjet. Men da en patrulje ankom, fik Dean Coles ifølge eget udsagn ikke lov at anmelde overfaldet. Patruljen afhørte ifølge Pub-ejeren heller ikke potentielle vidner på pubben.

Så hvad gør I nu?

- Så skal vi lære af det, jo. Og det er jo, at vi snakker om det internt, hvis der er noget at lære. Og hvis der er noget at lære, så gør vi det. Vi sætter jo ikke folk i gabestok, fordi man måske har været lidt presset på dagen, siger Bjarne Puggaard.

Pub-ejeren siger, at han ikke fik lov at anmelde overfaldet fredag aften. Men han var jo gul og blå i ansigtet. Har politiet ikke pligt til at gå ind i sådan en sag, når der er tydelig skade?

- Jo, som sådan kan vi jo ikke afvise en anmeldelse om vold, siger Bjarne Puggard og fortæller, at selvom der ikke blev afhørt eventuelle vidner fredag nat, så sikrede patruljen sig dog dokumentation i form af billeder på stedet.

Kort efter lokalpolitiet i Assens gik ind i sagen mandag formiddag, er en ung mand blevet anholdt og sigtet for overfaldet.