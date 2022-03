Lokale gik sammen for at hjælpe - nu er lastbil fyldt med nødhjælp på vej til Ukraine

Virksomhederne har doneret alt fra hygiejneprodukter til vand, varmt tøj og meget mere. Det er også en vestfynsk virksomhed, der har stillet lastbil og chauffør til rådighed.



Udvikling Assens har stået for koordinationen af indsamlingen, men det var produktionsvirksomheden Kiilto, der blandet andet producerer håndsprit, som fik idéen til at sende en lastbil med donationer til krigen i Ukraine.

Vi kan gøre mere

Bo Eriksen, som er administrerende direktør i Kiilto, fik mange henvendelser fra private, der ville høre, om virksomheden ville donere sprit og sæbe.



- Vi kan gøre mere end det. Vi har som virksomhed virkelig mulighed for at hjælpe, fordi vi producerer en del af de produkter, der mangler. Så tog det ene det andet, siger Bo Eriksen.

- Vi er stolte over at kunne hjælpe og føler, at det er helt naturligt at hjælpe de her stakkels mennesker.