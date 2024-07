Lunken genstart af forladt sommerland skræmmer ikke folkene bag - nu har de nyt es i ærmet

Jeppe Vestergaard Nielsen og holdet bag ønsker at bevare parkens historie, men samtidig forny konceptet. Derfor er vandrutschebanen genåbnet - dog i en mere tør udgave.



- Sidste år var badelandet efterladt som et slags museum, men i år skal området være fyldt med liv, grin og hvin. Vi er blevet frarådet af de fleste, der ved noget om det, at bygge et badeland. Det giver ikke økonomisk mening for os.

Under navnet 'Det tørlagte badeland' er området blevet udstyret med en skatebane, en udspringsplatform på seks meter, hvor gæsterne lander i en stor pude. Rutschebanen er forvandlet til en 50 meter lang rutsjetur, hvor man sidder på en madras og flyver ned ad de farverige baner i høj fart.

- Vandrutschebanen har stået her siden 1992. Der er mange, der har prøvet den og synes, den er sjov. Jeg forestiller mig, at mange af dem gerne vil prøve den igen og se, om den er lige så sjov, som de husker fra deres barndom. Derfor tror jeg, at den kan få fynboerne, der ikke var her sidste år, til at besøge vores sommerland.

En ny sæson truer

Om parkens nye aktiviteter vil tiltrække flere gæster, må tiden vise. Årets sæson blev skudt i gang den 4. maj, hvor flere hundrede af gæster valgte at tage turen til Vestfyn for blandt andet at se den genåbnede rutschebane.

Jeppe Vestergaard Nielsen er optimistisk på vegne af konceptet, men understreger, at den kommende sæson skal evalueres, når sommerferien er slut.

- Der er også et Fyns Sommerland i 2025, 2026 og 2027. Efter sæsonen skal vi vurdere, om vi er på rette vej, men vi er her for at blive. Vi har ikke lånt en krone i banken. Der er ingen risiko for konkurs.