Målløs Peter Ingemann: Snave-auktion afsluttet med svimlende højt bud

Auktionshammeren er faldet, og Peter Ingemanns Snave-auktion er afsluttet. I de allersidste minutter af auktionen blev prisen skruet gevaldigt i vejret.

Siden Peter Ingemann på sin røde Puch Monza Juvel kørte gennem Snave på Vestfyn i programserien 'Ingemann, Fyn & Lolland-Falster’, er fem af de ikoniske byskilte forsvundet.

En skyldbetynget Peter Ingemann satte derfor en auktion i gang for at erstatte de stjålne Snave-byskilte.

I fem dage har man kunne byde på tv-værtens gule hjelm og et Underberg-bælte - siden har Assens Kommune doneret et byskilt til auktionen - og nu er det hele solgt til svimlende 50.001 krone.

Pengene går til Snavefesten

Køberen blev Michael Møller fra Rønne på Bornholm, der i flere dage har budt med og eftersigende har drømt om den gule hjelm om natten.

- Nu går det hele til et godt formål, så jeg vil gerne byde 50.001 kroner. Peter Ingemann, du kan altid få lov til at låne hjelmen, når du forhåbentlig kommer til Bornholm, skriver vinderen på Facebook.

Beløbet er så svimlende højt, at Peter Ingemann måtte have Michael Møller til at bekræfte de 50.001 kroner.

- Du sagde 50.001 kroner, ikke, skriver tv-værten.

Oprindeligt var det tanken, at Assens Kommune skulle have 7.500 kroner til at erstatte de stjålne byskilte, men kommunen måtte ikke tage imod beløbet. Derfor ryger næsten halvdelen af købesummen i stedet videre til Snavefesten. De øvrige 25.001 krone sendes til Blå Kors.