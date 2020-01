Markant færre indbrud på Fyn: Hundeluftere holder tyvene væk

Fra 2007 til 2019 er antallet af indbrud på Fyn faldet med 23 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2019 blev der begået 2.371 indbrud på Fyn, mens der i 2007 blev begået 3.085 indbrud på Fyn.

- Det er i bund og grund en kombination af de forebyggende indsatser, borgernes egen indsats, politiets indsats og andre institutioners indsats. Det er summen, der gør, at vi rent faktisk har den positive udvikling på indbrudsområdet, fortæller vicepolitiinspektør i Fyns Politi Jesper Weimar Pedersen.

Opklaringsprocenten for indbrud på Fyn har fra 2011 til 2018 været på blot fem procent ifølge tal fra Rigspolitiet, som TV 2/Fyn tidligere har fået aktindsigt i.

Torø Huse vil bidrage til positiv udvikling

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af indbrud i Assens Kommune stagneret. I 2007 blev der begået 237 indbrud, mens der i 2019 blev begået indbrud 232 gange.

Nu håber beboerne i Torø Huse, at de kan være med til at bringe antallet af indbrud endnu længere ned.

Her kigger nabohjælpere nemlig efter hinandens boliger for at undgå, at indbrud overhovedet sker i første omgang.

- Der er 40 hunde i Torø Huse, og de skal alle sammen ud og luftes. Det betyder, at vi er enormt gode til at kigge på hinandens huse, fortæller Bolette Eggers, der i dag selv er tilmeldt som nabohjælper ligesom mere end 50 andre i Torø Huse.

Kontakt til Torø Huse

Efter at borgerne i landsbyen oplevede tre indbrud på to år fik beboerne nok, og derfor tog de kontakt til Bo Trygt for at høre mere om, hvordan de kunne undgå at flere ubudne gæster tog et smut forbi Torø Huse.

Her fik borgerne blandt andet vejledning i nabohjælp.

- Det er jo ikke bare naboovervågning. Det er faktisk sådan, at man hjælper hinanden. Man kan måske holde øje med hinandens huse, gå over og få en nøgle, låse sig ind og se, at alt er, som det skal være. Det går ud på at snyde tyven til at tro, at der er nogen hjemme, fortæller Richard Andersen, der er pensioneret politimand og i dag arbejder som forebyggelsesekspert for Bo Trygt.

En hæk skal være under 1,60

Da Bo Trygt var forbi Torø Huses forsamlingshus fik alle en tommestok. Grunden var et fif, der skulle besværliggøre arbejdsprocessen for en potentiel indbrudstyv.

- Dem, vi er ude at besøge, får en lidt illustrativ tommestok, hvor vi siger at op i 1,6 meter, så har folk frit udsyn og kan se, hvad der foregår inde i huset, hvorimod indbrudstyven gerne vil have, at hæk og hegn er over 1,60 meter, så han kan arbejde i det skjulte, fortæller Richard Andersen.

Torø Huse i Assens Kommune har ikke været plaget af indbrud, siden de fik besøg af Bo Trygt, og det håber beboerne vil fortsætte langt ud i fremtiden.

- Selvfølgelig håber jeg, at det holder dem væk, fortæller Bolette Eggers med et smil på læben.