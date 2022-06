Markant fynsk politiker dropper DF - er på vej til Støjbergs nye parti

Han har været en stor og markant profil for Dansk Folkeparti på Christiansborg og ikke mindst i Assens byråd.

Men det er slut nu for Jens Henrik Thulesen Dahl.

- Jeg har gennem årene, og siden formandsvalget i DF, forsøgt at bakke op om den valgte formand og partiet. Jeg er gået aktivt ind i gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen for DF i et forsøg på, at skabe en fremtid for partiet, og havde håbet på, at vi kunne få fokus tilbage på politikken frem for intern splid.

- Jeg må desværre konstatere, at den interne uro fortsætter. De seneste to til tre år har være præget af interne læk fra møder, interne skænderier og udhængning af hinanden, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.



- Alt sammen noget, som har taget fokus totalt væk fra det politiske arbejde. Jeg har gjort meget ud af ikke at være en del af den interne kamp, men det overskygger det hele, og jeg ønsker ikke længere, at være en del af det.

Udmelding af Dansk Folkeparti sker kun to dage efter, at Jens Henrik Thulesen Dahl overraskende blev vraget som DF's spidskandidat fra Assenskredsen til det kommende folketingsvalg.



- Når man melder sig ind i et parti, så er det for via et fællesskab, at arbejde for den politik man tror på. Når fokus i flere år i stedet har været på interne kampe, så er der ikke det fællesskab og den fælles kamp.

- Jeg har været medlem i 16 år - og siddet i Folketinget i 11 år for DF. Jeg ser tilbage på masser af gode oplevelse og gode relationer, så derfor har det også været en utrolig svær beslutning.

Flirter med Danmarksdemokraterne

I steder har han nu rettet blikket mod det nystiftede parti Danmarksdemokraterne, der har den tidligere Venstreminister Inger Støjberg i spidsen.

Er du på vej til Danmarksdemoraterne?

- Ja, det er jeg på vej til, som det ser ud nu.

Han mener, at projektet flugter rigtig godt med sine egne holdninger.

- Et projekt som baserer sig på borgerlig snusfornuft. Som baserer sig på, at vi ønsker et Danmark i balance, hvor det ikke er postnummeret, som afgør hvilken hjælp og behandling, man får som borger.

- Jeg ser frem til at kunne få nærmere drøftelser med Inger Støjberg om projektet, så jeg igen kan fokusere på det politiske arbejde og samarbejdet med de øvrige partier om at skabe resultater til gavn for den almindelig dansker.

Morten Messerschmidt skriver på Twitter, at han har modtaget Jens Henrik Thulesen Dahls udmeldelse.

- Vi gider ikke mere uro. Derfor gjorde jeg det i morges på P1 klart, at man som folkevalgt DF’er må gøre op med sig selv, om man vil projektet, skriver DF-formanden.

Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, har modtaget 40.321 vælgererklæringer på mindre end et døgn.

Det oplyser Indenrigsministeriet til Ritzau.