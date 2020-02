Martin sad på sit værelse, da BMW kørte ind gennem væggen

21-årige Martin Esbech havde siddet længe og spillet computer ved sit skrivebord, da han ved tretiden natten til lørdag besluttede sig for at sætte sig i sofaen for at spille Playstation.

Den beslutning sætter han overordentlig stor pris på i dag.

For få timer senere bragede en sølvgrå BMW gennem muren, præcis hvor computeren stod.

- Lige pludselig hører jeg et brag, og så kommer bilen ind. Så bliver hele det her rykket tæt op ad mig, forklarer Martin Esbech, mens han peger på sine ting gemmen et stort hul i muren.

Læs også Føreren forsvundet: BMW bragede gennem væggen

Lørdag middag havde han stadig ikke sovet på grund af den voldsomme oplevelse.

- Jeg var rystet og chokeret og tænkte "Hvad fanden sker der her?" Så gik jeg ud og tog en smøg, fordi jeg ikke helt vidste, hvordan jeg skulle håndtere det her. Det er jo aldrig sket for mig før - nogensinde, siger han.

Han kom ind og spurgte, om jeg var okay. Sådan tog en arm omkring mig og spurgte, om jeg var okay hele tiden Martin Esbech

Hvor skrivebordet før stod med computeren foran et vindue, er der nu kun det åbne hul, som Beredskabsstyrelsen har stivet af med store metalstænger. Inden for ligger murbrokker og møbler i et stort rod på gulvet.

En arm om skulderen

Føreren af bilen havde Fyns Politi lørdag middag stadig ikke fået opstøvet. Vedkommende forsvandt kort efter uheldet, men inden da sikrede han sig, at Martin Esbech ikke var kommet noget til

- Han kom ind og spurgte, om jeg var okay. Sådan tog en arm omkring mig og spurgte, om jeg var okay hele tiden, siger Martin Esbech.

Selv kender han ikke personen og ved ikke, om han er fra området. Men Fyns Politi har en god idé om, hvem det kunne være.

Læs også Kørte med høj fart ind i træ: Voldsom soloulykke på Østfyn

- Vi har snakket med ejeren af bilen, som har fortalt os om omstændighederne, hvem der kan have kørt i den og så videre, så det er den vej, vi efterforsker, siger Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi.

Der er muligt, at der har været flere personer i bilen, som ligesom føreren er stukket af.

- Vi er lidt usikre på, om der har været en eller fire. Dem vil vi selvfølgelig også gerne tale med, men det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes os at løbe nogle af dem op, siger vagtchefen.

Martin Esbech nåede at se, at der var øl i bilens ene kopholder, men ved ikke, om føreren var påvirket.

Voldsomt opkald

Martin Esbech ringede til sin far klokken halv otte lørdag morgen for at fortælle om ulykken. Faren, Jørgen Esbech, var i Fredericia med sin kone. Men de kom hurtigt ud af fjerene og tilbage til huset på Søndergade i Glamsbjerg.

- Jeg er rimeligt rystet, det må jeg nok sige. Fordi Martin, min søn, sad i den sofa, man kan se der, siger Jørgen Esbech, mens han peger ind i kaosset og fortsætter:

- Men havde han siddet ved skrivebordet, som er lige her, er jeg ikke sikker på, han havde været her i dag.