Onsdag middag er politiet og beredskabet rykket ud til en brand på Tommerup Skole.

Skoleleder Thomas Nielsen fortæller til TV 2 Fyn, at ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, der ifølge skolelederen nu er slukket. Alligevel er flere af forældre til eleverne på skolen ifølge TV 2 Fyns oplysninger blevet ringet op for at hente deres børn.

Hvad der var brand i, og hvad årsagen til branden var er for TV 2 Fyn ukendt. Vi forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.