Meretes grund drukner i regn: - Pyt

Ifølge TV 2 Vejret kommer der frem mod mandag mere regn. Især fredag siger prognoserne, at regnen vil sile ned, og måske vil den blive blandet op med sne og slud.



I den tid, Merete Pihl Skouby har boet i ejendommen på Præstegyden i Ørsted, har vand fra oven tre gange forvandlet grunden til en sø.

Først i 2019, igen i 2021 og nu efter de seneste dages vedvarende regn.



Allerede søndag begyndte vandet at danne søer på den 1.800 kvadratmeter store grund. Vandet trænger ind i husets kælder - ikke bare ved døre og karme, men også gennem væggen, fortæller Merete Pihl Skouby.

Natten til onsdag førte det dårlige vejr til, at politiet indsatte betydelige ressourcer for at finde en forsvunden 85-årig plejehjemsbeboer i Strib.