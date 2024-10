Mette blev mødt af skræmmende fund på gåtur - ny lov kan øge problemet

Godset tvunget til at tage ansvar for ulovlig skraldebunke

Affaldet påvirker også Anders Knudsen, som er skovfoged på Krengerup Gods, som ejer den jord, hvor asbestaffaldet lå.

- Vi finder ud af, at det er os, der er matrikulærejere, som nu ejer affaldet og derfor også står for, at skulle bortskaffe det på lovlig vis, siger han.

Efter godset blev kontaktet af Mette Marie Nielsen, er tagpladerne blevet hentet torsdag morgen.



- Vi bliver utrolig ærgerlige. Det er ærgerligt, at folk håndterer affaldet på den måde, og at de ikke tager ansvar for det. Men det var også noget af det, vi frygtede, grundet de nye regler, som snart træder i kraft, siger Anders Knudsen.

Her henviser han til, at fra 1. januar 2025 skal virksomheder være autoriseret for at nedrive asbestholdigt materiale.



Problematikken omkring affaldshåndtering er ikke ny. Allerede i juni delte Assens Kommune et opslag på Facebook, hvor de mindede om retningslinjerne for håndtering af asbest.