Michael er pårørende: - Har ikke været mig selv siden

Tre unge mænd mistede fredag livet i en voldsom ulykke uden for Tommerup, da deres bil kørte ind i et vejtræ. De omkomne er to 17-årige og en 18-årig. En fjerde passager er ifølge Fyns Politi uden for livsfare, men alvorligt tilskadekommen.

Michael Bo Jensen er pårørende til én af de dræbte, og er dybt berørt, da TV 2 Fyn lørdag formiddag møder ham ved ulykkesstedet.



- Det berører mig rigtig meget det her. Jeg er her for at vise mine respekt. Det er det mindste, jeg kan gøre, siger Michael Bo Jensen, der er gode venner med faren til den ene af de dræbte og tilføjer.

- Jeg har ikke kunne være mig selv lige siden.

Michael Bo Jensens tanker er især hos forældrene til den afdøde.

- Jeg har kontaktet dem og fortalt, at jeg er 100 procent til rådighed, siger han.