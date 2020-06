Mistænkes påsat: Villa i Aarup brød i brand

Natten til onsdag brød en villa på Skolevej i Aarup i brand.

Klokken 01.18 modtog politiet meldingen, og da brandvæsnet nåede frem var huset overtændt med flammer op gennem taget.

- Kvart i to er brandfolkene ved at søge i huset, men finder ikke nogen i huset, siger vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Læs også Black Lives Matter før demonstration: - Vi bestemmer hvad hvide må råbe

Fem personer er tilmeldt adressen, men der er ingen meldinger om tilskadekommende.

Mistænkes som påsat

Politiets efterforskere har igangsat en brandundersøgelse for at finde årsagen til branden. Fyns Politi fortæller, at den kan være påsat.

- Vi har flere hypoteser, men når jeg siger, at den kan være påsat, er det fordi vi har en stærk mistanke, siger Milan Holck Nielsen.

Efterforskerne fortsætter arbejdet i løbet af dagen.

Huset var overtændt, da brandvæsnet kom frem på adressen. Foto: Local Eyes