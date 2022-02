Møgår blev fynsk løgår: Brødre fra Vestfyn er landets bedste

Løg kan få tårerne til at trille i køkkenet, og måske der også trillede et par glædestårer hos løgavlerne på Torup Bakkegård, Orelund og Agernæs Øko nord for Assens.

Virksomheden, der ejes af brødrene Jacob og Claus Brejnholt Jacobsen, er nemlig blevet kåret til landets bedste til at dyrke grøntsagen med de mange lag.

- Vi er utrolig glade for at have vundet den titel. Det viser også, at vi er gode til at samarbejde her i virksomheden. Jeg kunne ikke have gjort det uden alle mine gode kollegaer, så det er dejligt, at det giver pote, siger Jesper Mortensen, der er løgansvarlig på Torup Bakkegaard, Orelund og Agernæs Øko,.