Fyns Politi har tirsdag aften klokken 17.39 modtaget en anmeldelse om et trafikuheld på rute 313 i området omkring Ørslev og Håre. Det bekræfter vagtchef Kenneth Taarnquist over for TV 2 Fyn.

- Vi har fået en anmeldelse om, at en motorcyklist skulle have ramt en traktor. Der er rekvireret en ambulance, ligesom vi også er derude på stedet.

Vagtchefen kan dog endnu ikke fortælle, hvad der mere præcist er sket, eller om der er nogen af de to involverede, der er kommet til skade.