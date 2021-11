Mulle melder sig ud af SF efter 32 år: - Urimeligt, siger ny spydspids

Stemmeslugeren fra SF er også ærgerlig over den garvede politikers beslutning om at forlade partiet. Men hun står også fortsat fast, at han har håndteret situationen helt forkert.

- Han har været en dygtig politiker i rigtig mange år. Men jeg synes også, at det er urimeligt, at han vælger at melde sig ud for at blive løsgænger for så at tage SF's mandat og hive det ud af partiet, siger Jeanette Sandberg og uddyber:

- Det synes jeg ikke er fair overfor vælgerne.

Det var Jeanette Sandberg ikke enig i, og derfor blev der indkaldt til møde i partiforeningen 29. november. Her var 20 medlemmer fra SF mødt op for at deltage.



- Lige på det punkt er Mulle (Mogens Johansen red.) og jeg meget uenige. Det gælder også andre i bestyrelsen. Jeg har aldrig nogensinde aftalt, hvilke personer der skulle sidde på hvilke poster (formandsposter red.) før valget, siger Jeanette Sandberg til TV 2 Fyn.

Vil ikke være Socialdemokrat

Partifællen Jeanette Sandberg har ifølge Mulle Johansen, lokalformanden Poul Erik Kristiansen og byrådsmedlemmet Flemming Risskov Jørgensen efterfølgende været illoyal og haft en mistænkeliggørende tilgang til partiet.

- Hun vil have et tæt samarbejde med Socialdemokratiet. Men ville jeg være medlem af Socialdemokratiet, så havde jeg nok meldt mig ind, forklarer Mulle Johansen.