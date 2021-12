Mulle takker nej til udvalgspost: Socialdemokratiet inde i varmen igen i Assens

Tåbeligt at være årsag til konstitueringsstop

Mogens Mulle Johansen siger tirsdag morgen, at han ingen kommentarer har til forløbet, før konstitueringen falder på plads. Det sker onsdag, hvor det nye byråd formelt skal konstituere sig.

- Jeg tror, der er sagt så rigeligt, siger han til TV 2 Fyn.

Mandag aften sagde han dog følgende til Fyens Stiftstidende:

- Det var tåbeligt, hvis det var et spørgsmål om en post til mig, der skulle stoppe konstitueringsaftalen. Jeg meddelte, at man kunne pille mig af, hvis det var det, der forhindrede folk i at blive enige.