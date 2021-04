Museum havde åbent to dage, så måtte det lukke igen

På Museum Vestfyn ærgrer man sig over nedlukningen. Museet havde kun haft åbent to dage.

- Det er utroligt ærgerligt. Men set ud fra den sundhedsmæssige situation har vi selvfølgelig fuld forståelse for det, siger museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen.

- Vi nåede kun at have åbent onsdag og lørdag, inden vi fik besked om at skulle lukke igen. Det var altså kun to dage tilbage. Det er virkelig en underlig følelse, fortæller han.

Så høj er smitten i Assens Sogn

Inden for den seneste uge er der registreret 23 nye smittede, og incidenstallet i sognet er på 405 smittede per 100.000 indbyggere. Det giver en positivprocent på 2,3.

En kommune er forpligtet til at lukke et sogn, når tre kriterier er opfyldt: Incidenstallet over 400, der er flere end 20 smittede, og positivprocenten er over to.

- Selvom det er ærgerligt, er det ikke uventet. Smitten har jo været stigende i Assens, så vi havde godt set den komme, siger museumschefen.