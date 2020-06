Nethandel boomer: Fynsk virksomhed har fordoblet sin omsætning

Cremer, olier og sæber hitter. I hvert fald på nettet.

Hudplejevirksomheden Australien Bodycare i Vissenbjerg har modsat mange andre virksomheder haft kæmpe succes under coronakrisen. De lurede, at nethandlen boomede under krisen og investerede derfor ti millioner i online markedsføring.

Og det har givet pote.

- Vi forsøgte at vende det til vores fordel ved at skrue voldsomt op for marekdsføring online, både i Danmark, men især også i udlandet. Og vi har set en kæmpe stigning i salget som følge af satsningen, og vi fordoblet vores omsætning, siger Morten Bo Madsen, der er salgs- og marketingsdirektør i Australian Bodycare.

Nyt kundenetværk på nettet

En af grundene til Australian Bodycares store succes er danskernes brug af nethandel. Tal fra prissammenligningssitet PriceRunner viser, at nethandlen er steget markant under coronakrisen.

- Vi har oplevet en vækst på over 100 procent på PriceRunner, hvor folk har søgt på alt muligt. Og så lavede vi en undersøgelse i maj, hvor vi kan se, at knap en fjerdedel af danskerne har købt mere eller markant mere ind på nettet, siger Søren Knudsen, der er kommunikationschef for PriceRunner.

Pricerunner har lavet en undersøgelse af danskernes nethandelforbrug under coronanedlukningen. Den viser, at der har været stort salg af tøj, spil og elektronik.

Men også hudplejeprodukter, som Australian Bodycare sælger, har været eftertragtede. Og det har ikke kun været for danske kunder.

Virksomheden har også satset stort på det udenlandske marked, hvor de har haft stor succes i England og Tyskland via salgssiden Amazon.

- Selvom butikkerne åbnede i Danmark og nu i udlandet, kan vi se, at vi ligger på et højt niveau med onlinesalget. Så vi har en klar forventning om, at det har givet en masse nye kunder, som bliver ved med at være her, siger salgs- og marketingsdirektør Morten Bo Madsen og fortsætter:

- Og selvom vi kun markedsfører online, så foregår hovedparten af salget stadig i de fysiske butikker.

Australian Bodycare satser så meget på, at kunderne bliver, så de har både ansat nye medarbejdere til produktion og markedsføring. Og de har startet nye samarbejder med virksomheder i udlandet.

Andre bør gøre det samme

Virksomheden har brugt dobbelt så mange penge på marekdsføring sammenlignet med sidste år. Og det har været en god forretning.

- Andre virksomheder skruede ned for deres markedsføring, og de store medier som for eksempel TV 2 havde svært ved at få solgt deres annoncetid. Så vi kunne gøre nogle billige handler og købe blandt andet TV-reklamer til gode priser, siger direktør Jan Kruse Hansen.

De opfordrer andre virksomheder til at køre med samme strategi.

- Jeg tror, at når en krise rammer et samfund, så er der muligheder, hvis man tør tage chancen. Mange virksomheder kan stadig lære en hel del om, hvordan man udnytter online platforme til markedsføring, siger Jan Kruse Hansen.

Og det er måske stadig ikke for sent. Søren Knudsen fra PriceRunner vurderer, at netsalget er kommet for at blive.

- Vi forventer, at denne her Black Friday-hverdag vil fortsætte, fordi folk har fundet ud af, hvor nemt det er. Man kan finde gode tilbud og gode priser - og samtidig overholde ikke at komme for meget ud, siger han.