Ni kommunale biler udsat for hærværk - politi søger vidner

Ni af Assens Kommunes biler blev lørdag aften udsat for hærværk. Forbrydelsen skete faktisk ad to omgange. Første gang kunne politiet notere sig, at fire biler havde fået sparket sidespejlene ind og smadret ruder. Halvanden times tid senere lørdag aften fik politiet endnu en anmeldelse om hærværk på bilerne. Nu kunne man konstatere, at de samme fire havde fået yderligere skader, én havde fået ødelagt sidespejlene og ruderne, og fire andre biler havde fået stjålet nummerplader.

Politikommissær og leder af den lokale politistation i Assens Bjarne Puggaard fortæller, at man endnu ikke har nogen navne på gerningsmændene, men ”byen er jo lille”, som han siger.

- Vi kender jo nogen, som kender nogen. Og vi har også et håb om, at der måske kan være noget videomateriale, siger Bjarne Puggaard, der meget gerne vil have borgernes hjælp til at finde de skyldige.

- Så er der en mulighed for, at skatteprocenten ikke bliver så voldsom stor næste år, fordi det er vores kroner det går ud over, siger han.