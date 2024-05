Ni måder du kan undgå uønsket larve i din skraldespand

Nogle oplever, at der kommer maddiker i beholderen til rest- og madaffald - specielt her i foråret og om sommeren, hvor der er optimale betingelser for, at fluerne lægger æg, og maddikerne kan klække.

Der er gode råd at hente, så du kan undgå larverne, oplyser Assens Kommune.

Sørg altid for, at beholderen er lukket, det vil sige kun fyldt så meget, så den kan lukkes helt.

Placer beholderen i skyggen, så den ikke bliver så varm.

Dryp affaldet godt af, inden du smider dette ud. Væsken lugter og tiltrækker fluer.

Kom al restaffald og madaffald i poser og sørg for at lukke for poserne helst med knude

Vask beholderen med vand og sæbe - læg den for eksempel ned, og spul den med haveslangen.

Læg posen forsigtigt i beholderen, derved undgår du, at der går hul på posen.

Benyt eventuelt foringsposer til din beholder.

Skulle der komme maddiker i din beholder, så hæld kogende vand i den tomme beholder, og luk låget til.

Hæld vandet ud, når det er kølet af.