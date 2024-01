Nicholas fra Haarby havde afgørende rolle i historisk sensation ved EM

Tæt konkurrence med storebror

Det har ikke altid ligefrem ligget til højrearmen, at det var håndboldspillet, Nicholas Satchwell skulle gå efter. Hans mor Anni Brejnholt fortæller, at han er meget tæt med sin bror, og da de var yngre, konkurrerede de imod hinanden.

- De startede begge to til fodbold. Men i stedet for altid at være i konkurrence med hinanden, valgte Nicholas at starte til håndbold. Han er opvokset i en lille provinsby, hvor man enten spiller håndbold eller fodbold, siger hun.

Den stolte familie er taget med hele vejen fra Fyn for at bakke op.

- Det er jo ikke altid let at være på. Nogle gange er man valgt først, og andre gange sidder man over. Det er stort, når det lykkes. Vi glædes helt vildt på hans vegne, siger Anni Brejnholt.

Kontekst om den færøske opbakning.

- Vi er i Berlin nu, og vi synes, det er sjovt at være med. Vi bliver alle sammen færinger, når vi er her, fordi det er vildt at være i det crowd. Vi er stolte af ham - men også af holdet, fortæller Anni Brejnholt.