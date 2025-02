Betonsilo i Flemløse genopbygges efter dødsulykke

- Så går jeg ud og åbner, og der står to betjente, som ser meget, meget alvorlige ud, siger Helene Linde Schiøler.

Hun har tidligere har haft besøg af politiet, da hendes heste var løbet væk. Men det kunne ikke være det, for hun har ikke længere heste.

Beskeden, betjentene kommer med, er så alvorlig, som den kan være.

- Vi skulle skynde os at komme ind på OUH, sagde betjentene. De kører så igen, men vender hurtigt tilbage, da de har fået en ny melding fra hospitalet. Nu skal det gå rigtigt hurtigt, siger de. Så vi kører med dem.

Helene Linde Schiølers datter Laura er kommet alvorligt til skade i en trafikulykke.

Svinget

Ulykken skete lidt uden for Otterup på Nordfyn.

18-årige Laura var sammen med sin kæreste og to bekendte på vej til fest i bil. Laura og hendes kæreste sad på bagsædet. Under retssagen mod føreren kom det frem, at Lauras kæreste kort før ulykken havde bedt chaufføren sætte farten ned inden dét sving, hvor ulykken skete. Førerne var ikke påvirket af alkohol og overskred ikke fartgrænsen på stedet.

Farten blev sænket lidt. Alligevel kom bilen ind i svinget med for høj fart, og her mistede den unge mand herredømmet. Han kørte for hurtigt i forhold til vejens forløb, lød konklusionen fra bilinspektøren.

Bilen var tung af de tre passagerer - mere end føreren var vant til. Den rullede rundt flere gange, inden den ramte nogle store sten og stoppede. Én af de sten ramte formentligt Laura i hovedet.

Inde på hospitalet bliver Helene Linde Schiøler og familien vist hen til et rum, hvor de kan vente. Her fortæller overlægen familien, at Laura ikke vågner igen. Nu handler det om at få sagt farvel.

- Jeg lagde mig i sengen hos hende og fortalte hende, hvor meget jeg elskede hende. Jeg sagde, at hun måtte have det godt, der, hvor hun nu skulle hen. Det betød meget - også at hendes lillesøster fik lov at tage afsked, siger Helene Linde Schiøler.

Ulykken sker om fredagen, og Laura ligger på intensiv i koma. Mens lillesøsteren ligger i sengen hos sin søster om lørdagen, stiger Lauras blodtryk og hendes liv rinder ud kort efter.

- Det var så det, siger Helene Linde Schiøler.

Tårerne pibler frem, da hun fortæller om dét, og om at se lillesøsteren ligge der hos sin storesøster til det sidste.