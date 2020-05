Nu kan Sonja besøge sin mor på plejehjemmet: - Vi skal bare kigge hinanden i øjnene

I Aarup gør Sonja Blytsø sig klar til igen at se sin mor på plejehjem.

Det har hun ventet længe på. Assens Kommune har nemlig først nu åbnet for besøg, så Sonja Blytsø endelig kan komme tæt på sin mor.

Sundhedsstyrelsen giver grønt lys for udendørsbesøg, men Assens Kommune har troligt ventet på retninglinjer, og har som den sidste kommune på Fyn åbnet for udendørsbesøg.

- Jeg ringede til peljehjemmet i morges, da klokken var lidt over otte, fordi jeg fik at vide i går, at det var det, jeg kunne.

- Og så fik jeg en tid klokken to, fortæller Sonja Blytsø med forventing om at se sin mor igen.

- Jeg falder til ro, når jeg kan se hun har godt, så kan jeg slappe lidt mere af. Så det betyder rigtig meget for mig.

Ærgerlig over forløbet

Imens er Assens Kommunes borgmester ærgerlig over et forløb, hvor retningslinjerne er blevet forsinket og har holdt plejehjem i kommunen lukket længere end forventet.

- Når du har med en coronavirus at gøre, som løber så stærkt, som den gør, så alvorlig og verdensomspændende som den er, så er der overhovedet ikke plads til den slags længere.

- Så er det ét budskab, der skal ud én gang fra én styrelse med klare retningslinjer om, hvad man kan gøre, og hvornår man kan gøre det fra, siger en kritisk borgmester Søren Steen Andersen (V).

Forløbet kritiseres også i Odense:

- Det har været alt for langsomt, og det er egentligt dybt kritisabelt, at det har været så længe undervejs, siger rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense, Søren Windell (K).

- Vi har jo gået og ventet på det her i meget, meget lang tid, og de ældre og deres pårørende har været gidsler, hvor Sundhedsstyrelsen simpelthen ikke er kommet ud af starthullerne og fået fortalt, hvordan det her skulle gøres, tilføjer rådmanden.

1. maj kom en pressemeddelelse med en aftale om en genåbning af plejehjem. 5. maj skrev KL en mail til kommunerne, en mail som TV 2/Fyn er i besiddelse af.

Retningslinjerne kom først tirsdag. Og ventetiden fik kommuner som Faaborg Midtfyn til at åbne fredag mod KL's anbefalinger.

- Det, at man er forsinket fra de statslige myndigheders side af, har altså en grænse for, hvor lang tid vi kan vente på det. Og min grænse er nået nu, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S).

Langt tidligere åbnede Nyborg Kommune og Nordfyns Kommune.

Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune, kan godt forstå, når nogen synes, at forløbet har været rodet.

- Der er nogen misforstelser, og der er nogen ting. Hvis man skulle gøre tingene om, så ville man gøre det anderledes.

- Og jeg er også helt sikker på, at det her er en af dem, hvor alle ville sige, uanset, hvordan man som kommune har ageret, at det havde været rarere for alle parter, at der var nogle tydeligere retningslinjer fra dag ét af. Så var denne diskussion ikke opstået, siger Morten Andersen.

I Aarup havde Sonja Blytsø håbet, at Assens Kommune ville have åbnet tidligere - ligesom de andre fynske kommuner.

- Hvis man bruger sin sunde fornuft og tænker sig om, og i øvrigt udviser stor hensyn, så har det jo sagtens kunnet have ladet sig gøre at besøge ældre på plejehjem. Det har vist sig at kunne lade sig gøre mange steder, siger Sonja Blytsø.

Borgmester Søren Steen Andersen kan godt forstå, at borgere har haft svært ved at se på, når nogen kommuner har åbnet op og andre har ventet.

- Der har været et pres. Det har vi alle sammen været udsat for. Problemet er bare, at hvis der var sket noget, så kommer der bagefter et behov for at få placeret et ansvar og få fulgt op på, hvordan kom den her smitte ind på det her plejehjem og gjorde, at 12 eller 16 mennesker blev smittet og nogen døde, siger Søren Steen Andersen.

Men nu er retningslinjerne på plads og Sonja Blytsø kan møde med sin mor.

- Vi skal bare og kigge hinanden i øjenne med den afstand vi skal holde.

