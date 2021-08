Nu skal Ida i skole uden skrappe coronaregler: - Jeg har set frem til det hele sommerferien

Hvis man er færdigvaccineret for mindst 14 dage siden, kan man nemlig få lov fortsat at møde i skole, men det anbefales stadig, at man får foretaget en test på fjerdedagen og sjettedagen, efter man har været i nærkontakt med en smittet.



Førhen talte hele klassen til en smittet også per automatik som nær kontakt, hvilket heller ikke gælder længere.

Mindre nedlukningsfare

Med de nye regler er faren for at hele klasser bliver lukket ned er ikke længere overhængende. For eksempel blev Vestfyns Gymnasium fredag aften kontaktet af en elev, som var testet positiv.



Selvom eleven havde 12 nære kontakter, var det kun fem af dem, som skulle i isolation, da de ikke var færdigvaccinerede endnu.

- Det bliver ikke hele klasser, der bliver lukket ned, som det ser ud lige nu. Og det er vi i hvert fald glade for; at vi kan have almindelig undervisning i klasserne i stedet for, siger Søren Hjelholt Hansen.

Skulle et større udbrud alligevel lukke en eller flere klasser ned, føler rektoren sig forberedt.

- Så er vi jo klar med virtuel undervisning, men vi er rigtig glade for at se eleverne i virkeligheden i stedet for. Det er der ingen tvivl om, siger Simon Hjelholt Hansen.