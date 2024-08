Ny købmand slår snart dørene op

Efter sommerferien bliver det igen muligt at handle dagligvarer i de lokaler, der førhen husede SuperBrugsen i Tommerup Stationsby.

For den 15. august slås dørene op til en nyrenoveret SPAR-butik med købmand René Langholm i spidsen.

Tommerup Stationsbys nye SPAR vil have nyt inventar, ny belysning, en helt ny frugt- og grøntafdeling og en moderne bagerafdeling. Derfor arbejder personalet i disse dage hårdt for at få butikken klar til den store åbningsdag, og ifølge den nye købmand er han og Tommerup Stationsby et godt match.

- Jeg vil rigtig gerne være en del af noget lokalt, og der må vi jo bare sige, at Tommerup er en dejlig by, fortæller René Langholm.