Nye byggegrunde i Assens: - Det er på høje tid

De 27 af grundene kommer til at ligge på Per Bækkelund Rasmussens tidligere frugtplantage. Han havde længe overvejet at sælge for at gå på pension, og derfor faldt det godt sammen med byggeudvidelsen i kommunen.

- Byen skal udvikle sig, og jeg kan ikke leve mere af det (frugtplantagen, red.) i dag. Jeg har kun fire hektar med frugt tilbage.

Hjemmearbejde har været fordelagtigt

Borgmesteren har længe mærket en efterspørgsel på at flytte til kommunen, og den er kun blevet større under corona.

- Der har et stykke tid været efterspørgsel på at flytte ud af de store byer, og med corona har folk fundet ud af, at de kan sidde hjemme og arbejde et par dage, og kun behøver at køre ind til byen få dage om ugen, siger Søren Steen Andersen og påpeger selv:

- Det er en bølge, vi ridder på lige nu, men vi ser en tydelig interesse, og der er mange muligheder i natur- og friluftsliv i forhold til at kunne gå ture, mountainbike osv.