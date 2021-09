Nye øl på hylderne: Fynsk bryggeri indgår aftale med amerikansk ølgigant

Normalt er det velkendte danske produkter som Jolly Cola og Willemoes øl, der har plads på produktionsbåndet hos Bryggeriet Vestfyen i Assens, men snart går man over til også at importere øl med et mere internationalt islæt.

Det sker, efter bryggeriet har indgået en partnerskabsaftale med det amerikanske bryggeri Molson Coors Beverage Company.

Målt på volumen er bryggeriet det femtestørste i verden. Det er det på baggrund af at have solgt 89 millioner hektoliter drikkevarer på verdensplan.

- Det er en stor international partner, og det vil komme til at betyde, at vi kan styrke vores position på det danske marked, siger Thomas Lindegaard, der er Brand Manager hos Bryggeriet Vestfyen.