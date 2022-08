Nysgerrige væltede ind i forfalden forlystelsespark

Rungende ja til en forlystelsespark

For Sandra Hermansen og Pernille Konradsen var det en nostalgisk tur, og de glæder sig over, at der igen kommer liv i parken.



- Det er en god idé, at man vil lave lave noget, og sådan, som jeg lige hører det, at det bliver mere en legepark, siger Pernille Konradsen og glæder sig over, at det sker på Fyn.

- Så man ikke altid skal uden for Fyn, siger hun.

- Vi mangler helt sikkert sådan noget på Fyn. Her er jo ikke noget sommerland-agtigt, istemmer Sandra Hermansen.

Deres tilsammen tre sønner ser også frem til en forlystelsespark inden for kort afstand.

Hvad hvis der ikke er vilde rutsjebaner?

- Gokarts og vandland, lyder ønsket til Jeppe Vestergaard og hans to medinvestorer.