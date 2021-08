Nyt nærpoliti indviet på Fyn: - Vi kan slet ikke få armene ned

- Jeg synes, det er rigtig rart, at vi får en politistation i nærheden, i stedet for at man skal vente næsten en time på, at de kommer fra Odense. Så jeg synes virkelig, det giver en tryghed, istemmer Malene Rahr Danevig.

En hård kamp

Den nye nærpolitistation er den første af i alt 20 nærpolitistationer, der som en del af en stor politiaftale fra sidste år skal få betjente ud i hele landet.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) har, siden forslaget kom frem, kæmpet for, at stationen i Assens, der har stået tom i en årrække, kom i spil.

- Det er en festdag for Assens, for Vestfyn og hele Fyn. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er også forløsningens dag, efter en hård kamp som Assens by og byråd har kæmpet, siger han.