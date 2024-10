Nyt uheld på motorvej - lastbil og personbil involveret

Knap er arbejdet ved et uheld på Fynske Motorvej afsluttet, inden et nyt er opstået. Denne gang er uheldet sket ud for frakørsel 55 Aarup i retning mod Jylland, skriver P4 Trafik.

Samme medie skriver, at der er tale om et uheld mellem en lastbil og en personbil lige ved frakørslen i højre spor. Samtidig holder der også en lastbil på sildebenene.

Lige nu cirka en kilometers kø frem mod uheldet, og redning er på vej. Vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taarnquist fortæller til TV 2 Fyn, at der ikke er sket personskade i forbindelse med uheldet.