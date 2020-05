Økonomiaftale på plads: - Bedre end, hvad vi før har set

- Det er en bedre aftale end, hvad vi før set. Det synes jeg.

Sådan siger Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, om den økonomiaftale, finansminister Nicolai Wammen (S) og Kommunernes Landsforening fredag kunne præsentere på et pressemøde.

Aftalen lægger blandt andet op til at hæve den såkaldte serviceramme med 1,5 milliarder kroner. Loftet angiver, hvor meget kommunerne i alt må bruge på velfærd næste år.

Hvad det i sidste ende kommer til at betyde i de enkelte kommuner er endnu svært at sige, men umiddelbart er Søren Steen Andersen fortrøstningsfuld.

- Jeg synes, det er et stykke af vejen i forhold til det, der er behov for. Det er bare nogle store, store stigninger i antallet af ældre og antallet af handicappede, vi oplever i disse år, siger han.

Spidse albuer i oktober

Med de 1,5 milliarder ekstra i den nye aftale stiger servicerammen til i alt 267,2 millarder kroner.

Hvilke kommuner der får lov at bruge mest, hænger sammen med antallet af indbyggere, men det er borgmestrene selv, der internt skal blive enige om, hvem der må bruge hvad. Det sker, når de i oktober mødes for at sikre, at de kommunale budgetter, der er blevet lagt, ikke samlet overskrider den ramme, økonomiaftalen fastlægger.

Assens Kommune fylder 0,71 procent af den danske befolkning, men grundet dårlig økonomi har kommunen ikke tidligere haft råd til at bruge så stor en del af servicerammen, som kommunens størrelse tilskrev.

- Vi har aldrig haft råd til at fylde vores del af rammen ud, så vi skal bare have albuerne lidt mere ud i det selskab for at få det gjort, siger Søren Steen Andersen.

Sidste år lå kommunen 31,4 millioner kroner under, hvad den egentlig havde ret til at bruge. I stedet "gav" man den del af servicerammen væk til andre kommuner.

Flere penge efter udligning

Som følge af aftalen om en ny udligningsreform, der blev fremlagt tidligere på måneden, står Assens Kommune til at modtage mere end 60 millioner kroner mere, end den plejer.

Men for at kunne bruge dem, skal kommunen have tilkæmpet sig en stor nok del af servicerammen.

- Vi har noget plads i forvejen, så vi skal kæmpe for vores ret til at fylde vores egen del ud. Samtidig bliver der lagt 1,5 milliard ovenpå, så det hjælper lidt på det, siger Søren Steen Andersen.

Det anslås dog, at omkring én millard kroner vil gå til at dække demografiudgifter, der dækker over udgifter, der kommer i takt med blandt andet flere ældre og flere udgifter til handicappede.

Søren Steen Andersen var en af de borgmestre, der i flere år argumenterede for behovet for et nyt udligningssystem, og han mener, det nye system vil få en effekt, når borgmestrene mødes i oktober.

- Det har været borgmestre fra forskellige planeter i forhold til, hvad man har kunnet tillade sig økonomisk de senere år, når man ser på store og små byer. Det er mildet en smule nu, siger han.

- Der er et tryk, der bliver flyttet på grund af udligningen. Der er rykket penge fra øst til vest, så der er nogen, der har lidt mindre, end de plejer at have, og det må de jo indfinde sig under, og så er vi nogen, der har lidt mere. Så flytter det jo de forbundne kar. Samtidig er der kommet 1,5 millarder kroner på, så jeg er rimelig fortrøstningsfuld, siger han.