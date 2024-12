Over 1000 husstande uden strøm

Portugisisk entreprenør på Nyt OUH erkender at have krævet løn tilbagebetalt af deres medarbejdere. Nu skal de betale 4,5 millioner kroner for at have brudt overenskomsten.

Portugiserne har med forliget forpligtet sig til at betale 3,5 millioner kroner i erstatning for systematisk løndumping af 49 ansatte.

Den portugisiske underentreprenør Vilaplano Construction har i et forlig med fagforbundet 3F erkendt, at selskabet lavede dobbelt lønregnskab mens det arbejdede på opførelsen af Nyt OUH.

Underbetalingen er foregået i forbindelse med opførelsen af det nye Universitetshospital i Odense, Nyt OUH, hvor et stort antal udenlandske firmaer og arbejdere er i gang med byggeriet for Region Syddanmark.

En af de portugisiske bygningsarbejdere fortæller til Fagbladet 3F, at han, mens han arbejdede på Fyn, blev aflønnet med omkring 127 kroner i timen for, at få det til at se ud som om, at overenskomsten blev overholdt.

Men ved hjemkomsten til Portugal blev han og kollegerne mødt med et krav om at tilbagebetale en stor del af lønnen.

Inden afrejsen til Danmark havde han indgået en aftale om en timeløn på 14 euro svarende til 104 kroner. Han blev derfor mødt med at krav om alt tilbagebetale 6.680 euro (knap 50.000 kroner, red.) til Vilaplano Construction.

Beløbet var en nøje udregning af differencen på de 127 kroner, han havde fået i timeløn i de 18 måneder, han var i Danmark, og de 14 euro, som Vilaplano Construction havde lovet ham hjemmefra.

Ud over 3,5 millioner kroner i erstatning for underbetaling på Nyt OUH skal det portugisiske entreprenørselskab også betale en million kroner til 3F for at have snydt et stort antal ansatte for feriepenge på opførelsen af Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund i perioden 2017-2019, skriver Fagbladet 3F.

Altså en samlet regning på 4,5 millioner kroner til portugiserne.

Vilaplano Construction er hyret af det italienske entreprenørselskab Itinera, som sidder på en stor del af milliardkontrakterne på både Nyt OUH og Sjællands Universitetshospital.