Overskud hos terrariet i Vissenbjerg: - Vi havde jo frygtet det værste

Han erkender, at 2020 har været psykisk hårdt med op og nedture, men på et tidspunkt kunne han se, at det gik over forventning, så det blev vendt til noget positivt.

- For eksempel her i nedlukningen har der været en masse projekter, som vi normalt ikke kunne lave, eller som vi ville have svært ved, når der var mange gæster i huset, så vi har kunnet rode rigtig meget og lavet en masse fine nye projekter til gæsterne, siger Morten Jørgensen.

Overskuddet fra 2020 er dog ved at være brugt på investeringer og lønninger

- Nu skal gæsterne komme og se alt det nye her i løbet af sommerferien og resten af året. Så bliver det også et godt år i år for terrariet.

Blandt andet er der ved at blive færdiggjort et nyt velkomst- og eventcenter foran de eksisterende bygninger.