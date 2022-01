På størrelse med 100 fodboldbaner: Arla får sin allerførste solcellepark på Fyn

Og her skal den første af solcelleparkerne altså ligge på Fyn.

- Aftalen med Better Energy er endnu et skridt frem på vejen mod at blive selvforsynende med grøn strøm, og så er det samtidig en måde, hvorpå Arla kan bidrage til at øge produktionen af grøn energi i Danmark, siger Helle Müller Petersen, der landedirektør i Arla Danmark, i pressemeddelsen.

De fire solcelleparker vil årligt producere grøn strøm svarende til det gennemsnitlige energiforbrug for 156.000 danskere.



Arla har et klimamål

Opbygningen af solcelleparken ved Ebberup er i gang og er en del af Arlas nye klimamål, hvor Arla Foods vil fordoble sit CO2-reduktionsmål fra 30 til 63 procent frem mod 2030.