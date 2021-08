Panser-producent på Fyn skal gøres større: - Vi redder liv

- Forventninger er tårnhøje, fordi vi har gjort et stort forarbejde i forhold til formidling af viden, siger Helle Specht, der er administrende direktør i TenCate Advanced Armour Denmark.

- Vi er stolte af at levere produkter til beskyttelse af mennesker. Vi beskytter vores soldater, og i sidste ende redder vi liv, forklarer hun.

TenCate producerer beskyttende panserplader, der blandt andet sidder på danske krigsskibe, pansrede køretøjer og i soldaternes veste.

Minister: En direkte linje fra Vissenbjerg til Irak

Torsdag havde virksomheden besøg af forsvarsminister Trine Bramsen (S), som ser et potentiale i at gøre Vissenbjerg-virksomheden større og øge samarbejdet mellem Forsvaret og erhvervslivet.

- Der går en direkte linje fra Vissenbjerg og de helikoptere, vi har flyvende rundt i Irak, og de kampvogne, vi sender ud i verden, og den beskyttelse, vi giver vores soldater med, siger Trine Bramsen.

- Hvis ikke medarbejderne kan lave et godt produkt, der beskytter vores soldater, risikerer vi at miste vores soldater i verden, forklarer den fynskvalgte minister.

Regeringens forsvarsstrategi, hvor et af hovedpunkterne er at styrke samarbejdet mellem Forsvarsministeriet og lokale virksomheder, bliver præsenteret på et pressemøde fredag.