Penge skulle være gået til flere hænder – nu ryger de tilbage i statskassen

Mens 17 kommuner har brugt færre penge, end hvad der var til rådighed, har 63 kommuner brugt flere penge. Kommunerne har kunnet notere i regnskabet, hvis de har brugt penge fra egen kommunekasse udover dem, der var til rådighed i puljen.



Direktør: Det sker ikke igen

Jan Præstholm er direktør for Børn- og Unge i Assens Kommune og dermed hovedansvarlig for området. Han forstår forældrenes frustration.

- Jeg ærgrer mig mindst lige så meget. Jeg havde gerne set, at vi som administration havde sikret os, at de her penge var blevet brugt på børnene, som det var tiltænkt. Så jeg forstår sagtens forældrene, siger han.

Han mener, man kunne have været bedre til at hjælpe de enkelte institutioner til at få brugt pengene.

- Vi har nok ikke haft den helt håndholdte proces og sikret os, at vi har understøttet vores institutioner nok til at få brugt de her penge. Det er helt klart noget, vi vil bestræbe os på at være meget skarpe på i indeværende år, så vi får brugt pengene, siger han.

- Så det kommer ikke til at gentage sig?

- Det gør det ikke.

Puljen til minimumsnormeringer udbetales hvert år frem til 2024.