Person fundet omkommet efter voldsom gårdbrand på Vestfyn

Voldsom brand

Politiet modtog anmeldelse om branden klokken 01.10, hvorefter brandvæsenet blev sendt til stedet.

- Det har været en meget voldsom brand, så gården er brændt meget. Det kommer derfor til at tage tid at finde frem til årsagen, siger vagtchefen.

Han fortæller videre, at familien er underrettet om forløbet, og at redningsmandskabet søndag formiddag er i gang med afstivning af brandtomten, så politiets teknikere kan komme til at efterforske sagen.

- Vi efterforsker nu, og så orienterer vi familien i det omfang, vi kan, siger vagtchef Henrik Strauss.

