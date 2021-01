Personalet i børnehaver skal testes i arbejdstiden: - Utrygt at tage på arbejde

Flere fynske kommuner skruer gevaldigt op for coronatest af deres personale.

Læs også Brostrøm om genåbning: De yngste står i første række

Hidtil har kommunerne testet personale på ældre- og sundhedsområdet mindst én gang om ugen, men nu får medarbejdere i børnehaver og vuggestuer samme tilbud.

- Det kan godt være utrygt at tage på arbejde, fordi man ved ikke, om man er smittet eller bringer smitten videre, så jeg synes, det er rigtig dejligt, siger pædagogmedhjælper Mona Christensen, der arbejder i Børnehaven Skovbrynet i Vissenbjerg.

- Når man hører om den britiske mutation, er det netop vigtigt, at man bliver testet og får bremset smittekæderne hurtigst muligt, fortsætter hun.

02:18 Se tv-indslaget. Luk video

Forælder: Smitten spreder sig hurtigt

Også forældrene i børnehaverne glæder sig over tiltaget.

- Vi har mange børn derhjemme, så er der én, der slæber noget med hjem, så er det hurtigt spredt i husstanden, siger Lotte Littau Monstrup.

Tiltaget sker, efter at justitsminister Nick Hækkerup (S) tidligere på ugen kritiserede landets kommuner for slet ikke at udnytte de såkaldte kviktests fulde kapacitet.

Borgmester: Fuld damp på kedlerne

I Assens Kommune er de klar med kviktest til pædagogerne allerede på mandag.

- Vi har sat fuld damp under kedlerne i hele forløbet. Det har vi haft siden marts. Vi sætter fuld gang på sagerne, når der kommer denne nye mulighed, siger Assens’ borgmester, Søren Steen Andersen (V).

Læs også Corona har gjort studerende endnu mere ensomme

Også i Nordfyns Kommune og i Nyborg Kommune er man klar til at kvikteste børnehavepersonale fra næste uge. I en række af de resterende fynske kommuner skal logistikken omkring testene først afklares, inden man kan begynde her.

Det bliver mobile enheder, der tester personalet i arbejdstiden.