Planer for provinshavn tager form - vil omdanne silo til højhuse

Men han understreger også, at der ting, som kunne have været gjort anderledes.

- Jeg mener jo, at placeringen af det nye lystfiskercenter her på midtermolen er en fejlplacering. Så fjerner man samtlige parkeringspladser ved den gamle havnedel.

Morten Tukjær lægger da heller ikke skjul på, at det er sagt med øje for egen forretning, som blandt andet lever af, at folk henter take away, og i dag nemt kan parkere ved siden af grillen.

Beslutningen om lystfiskercenteret er dog taget for længe siden og ikke en del af det nye kommuneplantillæg.

Skøjtebanen sikrer udsigten

Lidt længere henne ad havnen og forbi den store silo og hallerne ligger "Skøjtebanen". Det er den kendt som, fordi det tidligere var stedet, man kunne få Falck til at komme og hælde vand på om vinteren og dermed skøjte. I dag ligger den hen som en græsplæne, og bagved ligger en række af villaer med en dejlig havudsigt.

Derfor er Jim Staffensen fra de konservative i Assens byråd også ærgerlig over, hvis der kommer til at blive bygget her.

- Der synes vi hos Konservative, at det kan vi vente med, til hvis der opstår nogle muligheder i fremtiden. Men det er vigtigt for os, at der er et rekreativt område ned mod stranden, hvor man kan parkere. Og så skal vi kære os om dem, der bor her, og som har en god udsigt - og med planerne her tager vi måske en masse fra dem.