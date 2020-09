Plejehjemsbeboer smittet med legionærsyge

Der er konstateret fund af legionellabakterier i vandet på Plejecenter Æblehaven i Hårby.

Her er en beboer er blevet smittet legionærsygdom, og Assens Kommune har derfor sat en række foranstaltninger i gang for at bekæmpe legionellaen.

Kommunen ved ikke præcis, hvilken beboer der er smittet, og ved derfor ikke, hvordan beboeren har det, men i en pressemeddelelse siger Signe Lunn Walls, leder af Ældre og Sundhed, at der ikke er grund til at tro, at flere beboere på Æblehaven er smittet med legionella.

- Det er beklageligt, at en beboer på et af vores plejecentre er blevet smittet med legionærsygdommen, siger Signe Lunn Walls og oplyser, at alle beboere og deres pårørende er informeret om smitten.

At kommunen ikke ved hvem beboeren er begrundes med, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har fået oplysningen om smitten via en læge eller et sygehus, som beboeren har været i kontakt med.

Signe Lunn Walls oplyser til TV 2 Fyn, at der ikke er nogen alvorligt syge på Plejecenter Æblehaven i Hårby.

Vandet skal løbe

Beboeren blev allerede smittet for to uger siden. Efterfølgende har kommunen sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed sat en række foranstaltninger i gang.

Blandt andet skal det varme vand i alle brusere på plejecenteret løbe i mindst fem minutter, ligesom at

vandet i den kolde hane skal løbe en rum tid, inden det må bruges.

Analyser har vist, at det netop er fra vandet i bruserne, at smitten er kommet ind i Æblehaven. Et analysefirma har konstateret, at smittekilden er en eller flere brusere.

Alle rør på Æblehaven vil blive kemisk renset, og opfølgende prøver vil blive taget.

Desuden vil der blive monteret specielle brusehoveder på alle brusere i huset. Brusehovederne beskytter mod legionellabakterier.

Assens Kommune er desuden i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvilke tiltag der yderligere kan laves for at hindre smitte med legionellabakterien i fremtiden.

Der er 26 beboere på Plejecenter Æblehaven.

