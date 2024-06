En gerningsmand udsatte den 11. og den 12. juni Assens Rådhus for hærværk. Gerningsmanden knuste flere ruder på forskellige steder og malede hagekors på bygningen.

Politiet beder om offentlighedens hjælp til at identificere gerningsmanden. Manden, som Fyns Politi mistænker for at stå bag hærværket, ses på et billederne, som stammer fra et overvågningskamera.

Du kan kontakte Fyns Politi på telefon 114.